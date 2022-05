Bolsonaro: “O governo fica feliz quando cidadãos de bem compram armas”

Em aceno ao eleitorado, o presidente Jair Bolsonaro (PL) repetiu, neste sábado (7/5), defesa ao armamento da população. Durante discurso na 23ª Feira Nacional da Soja, no Rio Grande do Sul, o chefe do Executivo disse que seu governo “fica muito feliz quando cidadãos de bem compram armas”. Ele também fez afagos ao agronegócio ao criticar o Movimento Sem-Terra (MST) e alegou que as titulações entregues em sua gestão “trazem as pessoas humildes do campo que outrora integravam o MST para o nosso lado”.

“Temos aqui uma parte do agronegócio que vocês bem sabem a importância que eu dou para o trabalho de vocês. Por isso, lá atrás procuramos cada vez mais titular terras pelo Brasil para afastarmos as invasões do MST. Nas titulações, nós trazemos as pessoas humildes do campo que outrora integravam o MST para o nosso lado. Cada vez mais eles são cidadãos e trabalham lado a lado com o fazendeiro em suas propriedades”.

“Vocês também sabem que a segurança de uma nação passa pelas Forças Armadas, mas passa também internamente pelo conhecimento do seu povo. E vocês sabem, eu sempre digo que povo armado jamais será escravizado. Cada vez mais nós damos esse direito a todos vocês. Esse governo não teme, muito pelo contrário, fica muito feliz quando cidadãos de bem e responsáveis buscam comprar uma arma de fogo”, completou.

Bolsonaro ainda alegou que a política externa brasileira é “excepcional”. “Há poucos dias, depois de eu me encontrar com a presidente da OMC, ela declarou que sem o Brasil o mundo passa fome. A importância do Brasil é incontestável. A nossa política externa é simplesmente excepcional. Conversamos com o mundo todo e, cada vez mais, o planeta se interessa pelo nosso Brasil. O trabalho de vocês, de domingo a domingo, de sol a sol, nos orgulha e dá uma satisfação enorme a cada um de vocês. Ganhar a vida com o suor do próprio rosto”.

Por fim, o líder do Palácio do Planalto disse que “nada o atrai mais” do que o carinho de seus apoiadores.

“Como chefe do Executivo eu tenho a obrigação de zelar pela Constituição, pela democracia e pela liberdade do meu povo. Podem ter certeza, faremos isso com muita satisfação. É muito mais fácil eu estar do outro lado, mas o meu lado é do povo brasileiro. Nada me atrai, nada me seduz a não ser o carinho de vocês. Se essa for a vontade de Deus e de vocês, nós colocaremos o Brasil no lugar de destaque que ele merece”, concluiu.

Mais cedo, sem capacete, o presidente participou de uma motociata e parou para tirar fotos com apoiadores ao chegar no evento em Santa Rosa. As imagens foram publicadas em suas redes sociais.