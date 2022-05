Botafogo marca e volta a vencer o Flamengo após 8 jogos

O jogo começou com forte marcação no meio de campo, as equipes buscaram fechar os espaços e minimizar os ataques adversários. Com o tempo o Flamengo foi ganhando mais confiança e campo para jogar, principalmente pelo lado esquerdo com Bruno Henrique jogando em cima de Saravia, que logo nos primeiros minutos levou o amarelo. As chances foram aparecendo, mas o Rubro-Negro parou nas boas defesas de Gatito e em Cuesta. O goleiro fez uma linda defesa em lance que Arão meteu a cabeça na bola, que ainda tocou na trave. Nos últimos minutos também salvou chute de Bruno Henrique. Já o zagueiro evitou um gol de Gabibol ao cortar a bola dentro da área. Gabigol, por sinal, chegou a marcar de cabeça, mas o lance foi anulado pelo VAR que apontou impedimento. A melhor chance do Botafogo foi em um chute de Erison pelo lado esquerdo, que Hugo jogou para escanteio.

Segundo tempo