Carro cai em igarapé após colidir contra caminhão baú

De acordo com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), o acidente aconteceu por volta de 14h30. O carro e o caminhão baú passavam pelas avenidas, quando colidiram e o carro foi jogado dentro do igarapé que passa pelo local.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) informou que três crianças de 13, 11 e 4 anos, o motorista, de 42 anos, e uma mulher de 40 anos estavam no carro. Apenas um motorista estava no caminhão baú.

O motorista e as crianças conseguiram sair, mas a mulher ficou presa nas ferragens do carro e precisou ser retirada com a ajuda dos bombeiros. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), esteve no local e prestou atendimento às vítimas.