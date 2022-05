Case de Sucesso: Em alusão ao Dia do Acadêmico de Direito, egresso fala sobre trajetória

Dia 19 de maio é celebrado o Dia do Acadêmico de Direito, e o Centro Universitário Uninorte não poderia deixar de contar mais uma boa história dos nossos egressos. Arthur Braga é graduado em Direito pela Uninorte e desde o primeiro semestre de 2020 é professor na instituição. Além disso, Braga trabalhou no Ministério Público de abril de 2014 a fevereiro de 2022.

“No Ministério Público só tive alegrias e fiz muitos amigos. No começo, fiquei no Centro de Atendimento ao Cidadão, depois passei para o Gabinete da 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, onde fiquei até a aposentadoria da sua titular, Dra. Giselle Mubarac, em 2021. Já em 2022, fui para a 3ª Procuradoria de Justiça Cível, com o Dr. Celso Jerônimo. Neste tempo, também trabalhei na Coordenadoria de Recursos do MP/AC e na Procuradoria-Geral Adjunta para Assuntos Jurídicos”, conta.

A respeito de voltar para a Uninorte como professor, Braga relata que a sensação é de muita alegria e reconhecimento. “Me chama a atenção o respeito e o carinho dos colegas (muitos ex-professores), dos alunos e da diretoria da instituição, pelo fato de eu ter sido aluno. Eu ainda me sinto um aluno, porque no dia que eu deixar de ser aluno, não sirvo mais pra ser professor”, acrescenta.

O egresso atualmente é Técnico Judiciário do Tribunal Regional Federal da Primeira Região (TRF1) e aguarda a nomeação no cargo de Analista também no TRF1, cuja fonte de estudos para a aprovação foram as aulas que tivera na faculdade. “Minha fonte de estudos eram as aulas e apostilas dos meus professores, porque eu não fiz pré-concurso”, diz.

A Uninorte se sente muito feliz por ter feito parte do processo de formação desse aluno e por novamente fazer parte da sua trajetória profissional. Conheça o curso de Direito da Uninorte clicando aqui.