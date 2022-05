Chega ao fim casamento de Karina Bacchi e Amaury Nunes

O foco de Karina na religião fez com que o casal se afastasse de amigos e vivesse uma vida na maior parte do tempo dedicada a vida religiosa, passando a maior parte do tempo na igreja e sempre envolvidos em núcleos religiosos.

A coluna LeoDias tentou contato com Karina Bacchi e Amaury Nunes mas não obteve resposta até o momento desta publicação. No entanto, amigos do casal confirmaram o término do casamento.