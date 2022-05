Colisão entre motocicletas deixa um morto e outro gravemente ferido na rodovia AC-10

O motociclista Raimundo da Silva Nascimento, de 43 anos, morreu após um grave acidente de trânsito envolvendo duas motos, na manhã deste domingo (22), no km 3 da rodovia AC-10, mais conhecida como Estrada de Porto Acre, no município de Rio Branco. No mesmo acidente, o condutor da outra motocicleta, identificado como Antônio de Fátima Coutinho Araruna, 68 anos, ficou gravemente ferido.

Segundo informações das autoridades de trânsito, Raimundo estava trafegando sentido Branco-Porto Acre em uma motocicleta modelo YBR de cor vermelha e placa MZV-8029, quando acabou colidindo de frente com outra moto modelo XTZ Crosser 150, de cor branca e placa QLX-9472, conduzida por Antônio.

No impacto, Raimundo foi arremessado para fora da estrada e teve parte da perna esquerda decepada pela colisão, causando a morte instantânea. Já Antônio, que é idoso, foi arremessado sobre a pista e bateu a cabeça violentamente contra o asfalto, ficou desacordado e teve uma fratura perna esquerda, um traumatismo torácico fechado, contusão pulmonar e Traumatismo Craniano Encefálico (TCE) de natureza grave.

Populares que prestaram os primeiros atendimentos as vítimas, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que enviou uma ambulância de suporte avançado. Os socorristas prestaram o atendimento e encaminharam Antônio em estado de saúde grave ao pronto-socorro de Rio Branco e atestou a morte de Raimundo.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito também estiveram no local do acidente e isolaram a área para o trabalho da perícia. O corpo de Raimundo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para serem realizados os exames cadavéricos.

Após os procedimentos periciais, um guincho retirou a motocicleta de Raimundo da pista e a moto de Antônio foi liberada e entregue a família do ferido. Em seguida, a rodovia teve o trânsito liberado.