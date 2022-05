Colisão entre veículos deixa idosos gravemente feridos em Porto Acre

Uma colisão entre uma caminhonete modelo Triton L200, e um carro modelo Parati, deixou um casal de idosos gravemente ferido na noite desse domingo (8), na estrada entre a Vila do V e do Incra, no município de Porto Acre, interior do Acre.

De acordo com informações dos policiais de trânsito, o casal trafegava no veículo Parati no sentido Vila do V/Vila do Incra, quando colidiram de frente com a caminhonete Triton L200, que transitava no sentido contrário. Com o impacto os idosos ficaram presos nas ferragens e tiveram fraturas pelo corpo. Após o acidente o motorista da caminhonete fugiu do local.

A ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) que fica no município foi acionada, os paramédicos prestaram os primeiros atendimentos e em seguida pediram apoio da ambulância de suporte avançado, pois a idosa estava com traumatismo craniano grave e o idoso com várias fraturas pelo corpo.

As vítimas foram encaminhadas ao Pronto-Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde grave. A área foi isolada pelos Policiais do Batalhão de Trânsito para os trabalhos de perícia e em seguida os veículos foram removidos por um guincho.