Coluna Douglas Richer: Socorro Neri faz aniversário e reúne autoridades e convidados em Rio Branco

Uma festa na noite desta quinta-feira (19) em Rio Branco, marcou o aniversário de Socorro Neri, ex-prefeita e secretária de Educação do Governo do Acre. Correligionários e lideranças políticas, convidados e autoridades como o governador Gladson Cameli, o ex-presidente da Fieac José Adriano, o secretário de Educação do Estado Aberson Carvalho, diretora de Estrutura e logística da secretaria Estadual de Educação Rozária Maia, lotaram o salão do Mata Nativa na capital.

Estiveram presentes também ao evento, os jornalistas Astério Moreira e Wânia Pinheiro e a professora Márcia Lima. A noite foi animada pelo cantor Getúlio Moreno. A coluna Douglas Richer recebeu cliques exclusivos do evento. Confira os cliques: