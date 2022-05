Com secretários ausentes, quatro secretarias e Iteracre ganham novos comandos

Pelo menos quatro importantes secretarias estaduais estarão sob nova direção pelos próximos dias. Com os titulares afastados, a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT), Secretaria de Estado do Meio Ambiente e das Políticas Indígenas (SEMAPI), Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET) e a Secretaria de Estado de Infraestrutura (SEINFRA) estarão com diretores respondendo pelas pastas.

Além delas, o Instituto de Terras do Acre também será assumido interinamente por um diretor.

Na Semapi, Maria Marilde assume o lugar da secretária Paola Fernandes Daniel durante o período de 9 à 13 de maio.

Na SEICT, Assurbanipal Barbary de Mesquita se afasta até dia 13 de maio e Adriano Sales fica na função.

Na SEINFRA, Glauber Mappes cuida da pasta até o retorno do titular, Cirleudo Alencar retornar, no próximo dia 23.

No ITERACRE, Alírio Wanderley se ausenta entre 11 e 13 de maio, deixando a presidencia aos cuidados de José Denis.

Na SETUR, com a ausencia do secretário Jhon Douglas da Costa até o dia 14, a diretora Taiane Berlamino fica à frente da autarquia.