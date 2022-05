Você joga ou já pensou em jogar na Mega Sena? Provavelmente entende o funcionamento dessa que é a maior loteria do país e que existe desde 1996.

Hoje em dia, você pode apostar sua sorte sem sair de casa através da internet.

Quem sabe assim você não ganha um sorteio da Mega Sena, não é?

Entenda abaixo um pouco mais sobre essa loteria e como fazer sua aposta virtualmente!

Como funciona a Mega Sena?

A Mega Sena é uma das várias loterias realizadas pela Caixa Econômica Federal que visa dar prêmios aos apostadores.

Claro, não é algo fácil, afinal o prêmio máximo da Mega Sena é alcançado quando se acerta os 6 números sorteados de 60 disponíveis.

Você pode apostar entre 6 a 15 números, sendo que o valor de sua aposta se altera pela quantidade escolhida no volante.

Sua chance é uma em 50.063.860, mas nunca deve-se dizer que é impossível.

De toda forma, essa loteria é realizada duas vezes por semana: nas quartas-feiras e sábados, às 20h.

Como apostar na Mega Sena?

Agora que você entende sobre o processo, já pode sair apostando pela internet para a Mega Sena!

Você pode escolher desde a numeração até fazer o pagamento online de sua aposta!

Existem duas formas: pelos sites de apostas online ou por meio do aplicativo oficial Loterias Caixa. Por este último, você só precisa fazer o download do app em seu celular, fazer login ou cadastro e escolher o tipo de jogo (Mega Sena) – no app, você encontrará todas as outras loterias disponíveis, então se quiser tentar sua sorte nas outras também, aproveite.

Caso prefira o site oficial, basta acessá-lo também, criando seu cadastro ou fazendo login.

Quanto aos sites de apostas online, fique tranquilo: a prática é legal e válida no território brasileiro. Só recomendamos que sempre verifique a plataforma em que irá apostar para não cair em sites fraudulentos.

De preferência, faça uma pesquisa e confira o que outros usuários estão falando do trabalho realizado, como é a reputação em termos gerais e as ofertas divulgadas – se ela está fora da realidade do mercado, não aceite.

Sobre a premiação da Mega Sena

Calma: você não ganha apenas se acertar os 6 números escolhidos. Existem prêmios para quem acertar 5 e 4 números sorteados também!

Seja em qual for a oportunidade, a premiação é dividida entre os ganhadores. Caso não tenha acertador, o prêmio da Mega Sena é acumulado para o próximo sorteio.

Caso você tenha sido vencedor, saiba que pode solicitar a retirada do seu prêmio em lotéricas e agências da Caixa. Se o valor for acima de R$ 1.523,28, a retirada só poderá ser feita em agências credenciadas, ok? É uma medida de segurança.

Tenha em mãos documentos que comprovem sua identidade. Você pode solicitar seu prêmio dois dias após o sorteio e tem até 90 dias para retirar.

Desejamos a você boa sorte em suas apostas na Mega Sena!