Concurso IBGE: novo processo seletivo simplificado para 220 vagas

Foi divulgado no Diário Oficial da União desta quarta-feira, 25 de maio, mais um processo seletivo simplificado para o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (concurso IBGE).

O processo seletivo será destinado ao preenchimento de 220 vagas para as seguintes funções:

Agente Censitário Municipal: 56 vagas; e

Agente Censitário Supervisor: 164 vagas.

A contratação será temporária e terá duração de 5 meses, podendo ser prorrogado conforme inciso II do parágrafo único do art 4 da Lei 8.745/1993 (que dispõe sobre contratação por tempo determinado).

Os candidatos selecionados farão jus aos seguintes salários:

Agente Censitário Municipal: R$ 2.100,00 ; e

; e Agente Censitário Supervisor: R$ 1.700,00.

Os interessados neste novo processo seletivo do IBGE podem se inscrever de hoje (25/5) até o dia 1/6 no portal do instituto. Não será cobrada taxa de inscrição!

A seleção será feita por meio de Análise de Títulos, compreendendo a Titulação Acadêmica dos candidatos.

A Análise de Títulos deste concurso simplificado IBGE valerá até 10 pontos. Para a atribuição da pontuação, o processo seletivo utilizará as seguintes valorações:

O resultado preliminar será divulgado no dia 9 de junho, enquanto que a divulgação do resultado final será realizada no dia 20 de junho de 2022.

Resumo concurso IBGE (processo seletivo)