Corpo de sargento é encontrado em rio após árvore cair em cima de embarcação

O corpo do sargento José de Souza Fernandes, de 47 anos, foi encontrado pelo Corpo de Bombeiros na manhã desta sexta-feira (27).

SAIBA MAIS: Durante tempestade, árvore cai em embarcação, mata dois e deixa um ferido no interior do Acre

José Ferando e sua esposa Ayla Dutra, além de um idoso, pescavam no Rio Antymari, no km 52 da BR-364, na divisa dos municípios de Sena Madureira e Bujari, no interior do Acre, quando uma grande tempestade fez com que uma árvore caísse em cima da embarcação em que eles estavam.

O casal ficou preso aos galhos da árvore.

O corpo será levado ao Instituto Médico Legal (IML).

O idoso sobreviveu, está internado e se recuperando.