Deputado Fagner Calegário cobra mais iluminação pública

Na sessão parlamentar desta quarta-feira, 04, o Deputado Estadual Fagner Calegário (Podemos), pediu providências para a Prefeitura de Rio Branco, sobre a falta de iluminação pública em vários pontos da cidade. Foram protocoladas três indicações para a manutenção e reparo nos locais que estão em total escuro.

Calegário foi procurado pelos moradores do bairro Santa Maria que residem no Ramal Santa Maria e segundo as denúncias, durante a noite é quase impossível a trafegabilidade nesse ramal, pois não existe um poste de luz sequer funcionando, além do risco que os moradores correm ao trafegar pelo único caminho até suas casas.

Além disso, o Calegário contou que vem recebendo reclamações de moradores sobre a falta de iluminação pública em pontos no bairro do Tucumã, como a quadra poliesportiva do parque e a pista de caminhada lado da chácara Ipê.

“A prática de exercícios físicos e esportes é de suma importância para a saúde, além de estar diretamente relacionada à melhoria da qualidade de vida. Com a falta de iluminação, os praticantes de atividades físicas e esportivas estão deixando de utilizar os espaços por terem receio em sofrerem algum tipo de atentado. Não podemos deixar que o medo seja maior e expulse nossos acreanos dos lugares. É necessário que a Prefeitura realize a manutenção dos postes e luminárias desses locais, e devolva a qualidade de vida dos que utilizam esses espaços”, finalizou o Deputado.