Descobrimos um encontro entre Rodrigo Mussi e Viih Tube; saiba tudo

A coluna LeoDias descobriu que o ex-BBB22 Rodrigo Mussi se encontrou recentemente com a influencer digital Viih Tube, com quem viveu um breve affair, em São Paulo. Em processo de reabilitação desde que saiu do Hospital das Clínicas no dia 28 de abril, o ex-brother resolveu se encontrar com a amiga famosa.

Segundo fontes da coluna, que são próximas aos dois, o gerente comercial quis emendar uma consulta no oftalmologista num encontro com a influencer e teve o desejo atendido. O papo entre eles aconteceu no apartamento de Viih em São Paulo e foi monitorado pelos enfermeiros e profissionais que estão assistindo o ex-BBB na Rede Lucy Montoro. Esta foi a primeira vez que Rodrigo saiu do ambiente hospitalar desde o acidente.

A Rede Lucy Montoro, onde Rodrigo está internado, é um centro reconhecido devido às tecnologias de fisioterapia robótica e a gameterapia. Ainda segundo consta, o encontro com a também ex-BBB só foi possível porque o atendimento oftalmológico dele teve de ser realizado fora dos aposentos clínicos do local.