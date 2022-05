‘Duelo de gigantes’: sucuri é flagrada enrolada a jacaré em rio de água cristalina de Bonito; vídeo

O biólogo José Milton Longo explica que este tipo de cobra vive em áreas alagadas e que se alimenta de diversos tipos de animais, desde larvas a capivaras, aves e até animais domésticos.

“Deslocam as mandíbulas, tem todo um processo fisiológico adaptado ao longo do processo evolutivo, que permite engolir animais maiores do que a própria cabeça”.

Processo de digestão

Ao g1, o biólogo Pedro Guimarães esclareceu que o processo de digestão da serpente pode levar semanas, visto que sua pele e órgãos, como o esôfago e o estômago, se dilatam até três vezes mais que o normal para acomodar sua presa.

“O processo de digestão da sucuri é longo, e pode levar mais de 20 dias. Nessa situação é importante manter uma distância segura não só para preservá-la, mas também para segurança de quem estiver no local”, explica.

A sucuri é uma cobra da família Boidae, pertencente ao gênero Eunectes e sua distribuição geográfica é restrita à América do Sul. Apesar de não serem ágeis em ambiente terrestre, elas são muito rápidas dentro d’água podendo ficar até 30 minutos sem respirar.