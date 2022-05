Edital ITA 2023: SAIU! Concurso oferta 150 vagas; veja!

Saiu o edital ITA 2023! O Instituto Tecnológico da Aeronáutica está ofertando 150 vagas de nível médio para ingresso na instituição de ensino superior pública da Força Aérea Brasileira, que faz parte do Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA).

De acordo com o edital ITA 2023, as inscrições no concurso público devem ser feitas entre os dias 01 de junho e 15 de julho de 2022.

É importante ressaltar que o período para solicitar isenção de taxa já está encerrado (04 a 29 de abril) e a Relação de Isentos consta no seguinte endereço eletrônico: http://www.vestibular.ita.br/.

O concurso público será composto de três etapas, as duas primeiras fazem parte do Exame de Escolaridade. A primeira etapa ocorrerá no dia 16 de outubro, já a segunda etapa acontecerá nos dias 08 e 09 de novembro de 2022, conforme consta no edital ITA 2023.

