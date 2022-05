Empresária Aline do Bronze morre em acidente de trânsito; veja vídeo

A empresária Aline Oliveira do Nascimento, popularmente conhecida como Aline do Bronze, morreu na madrugada desta terça-feira (3/5), vítima de acidente de trânsito, na zona norte do Rio de Janeiro.

O esposo da vítima, Moacir Thiago de Jesus Pina, ficou ferido e segue internado no Hospital Getúlio Vargas. Um carro se chocou com a moto em que Moacir e Aline estavam. Com o impacto, eles foram jogados ao solo. Aline morreu na hora, vítima de traumatismo craniano. Veja o vídeo: