Equipe master da OAB-Acre inicia preparação para o nacional

Há quase três semanas, a equipe da OAB-Acre Master iniciou o período de pré-temporada visando a disputa do Campeonato Nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), torneio agendado para o mês de novembro, na cidade de Recife (PE).

Quinto colocado na última edição do torneio, o time de advogados do estado vislumbra nesta temporada chegar entre as quatro melhores equipes do torneio. O experiente técnico Paulo Roberto Oliveira segue no comando do time à beira do gramado. Os preparadores físicos Jader de Andrade e Erismeu Silva, e ainda o treinador de goleiro Dorielson Mendes, fazem parte da comissão técnica.

Neste início de trabalho, o técnico Paulo Roberto busca, de forma dinâmica, introduzir trabalhos físicos e táticos, com transições ofensivas e defensivas, onde o objetivo neste primeiro momento será encontrar o modelo de jogo desejado que venha melhor encaixar entre os participantes.

Jogo treino nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (11), a partir das 19h30, no campo da OAB-Acre, o time de advogados terá o primeiro desafio da temporada. De acordo com o técnico Paulo Roberto Oliveira, o adversário será o time do Tesoura de Ouro.

“Teremos nesta quarta-feira (11) o nosso primeiro jogo-treino e o objetivo é avaliar a condição de cada atleta, além de observarmos os erros coletivos e individuais cometidos pela nossa equipe durante a movimentação para buscarmos corrigir”, pontuou o treinador.

Remanescente da temporada passada, Cristovam Pontes não esconde a possibilidade da equipe da OAB-Acre superar a campanha do ano passado.

“Nesta temporada teremos um bom tempo de preparação e isso pesa positivamente para superarmos a sequência cansativa de jogos que ocorre durante a competição”, avaliou o atleta

Treinos

Com as atividades iniciadas dia 21 de abril, a equipe da OAB-Acre trabalha três vezes na semana – segundas, quartas e sábados -. Os locais dos treinos é o campo da entidade.

Equipe tem apoio da CAAAC, OAB/AC e da Confraria Gastrobar

Ciente que a logística de despesas para a participação da equipe em competições fora do estado requer recurso financeiro, a coordenação da equipe master foi em busca de apoio.

De acordo com Everton Rodrigues, membro da comissão, a Caixa de Assistência dos Advogados do Acre – CAAAC, mediante sua presidente Laura Sousa, vai apoiar a equipe com o pagamento dos integrantes da comissão técnica como um todo, além de quitar a taxa de inscrição do campeonato brasileiro, que para a categoria society master, em 2021, chegou a um custo de R$ 4 mil reais.

Também é importante salientar que a instituição da OAB/Acre, mediante seu presidente Rodrigo Aiache, também apoia e ajuda financeiramente a equipe.

Everton Rodrigues explicou ainda que, cada advogado/jogador, paga uma mensalidade no valor de R$ 100,00, para custear no resto da despesa. Os valores são gerenciados por uma comissão formada pelos seguintes nomes: Everton Rodrigues, Eliesio Mansour, Cristovam Pontes, Gerberson Amazonas e Ricardo Fernandes.

Na busca de melhorar a infraestrutura de preparação, a equipe conseguiu um patrocínio da Confraria Gastrobar.

Veja o elenco

Goleiros: Matheus, Fábio, Lucas Casseb e Dion

Zagueiros/alas: Márcio, Everton, Maicon, Gergomar, Cristovam, Marlino, Alexandre, Gerberson, Luiz Meireles e Willians.

Meio-campo: Kenedy, Rodrigo Bessa, Rodrigo Aiache, Eliésio, Léo Rocha, Renato, Felipe Tchê e Vitor.

Atacantes: Mayko Aguiar (Gabigol), Andrew, Jeison, Ricardinho R9, Enizan, Elísio, Paulo Jorge, Armando e Léo Mirtil.