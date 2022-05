Filho de Rihanna lidera lista de bebês mais ricos de celebridades

Com uma semana de vida, o filho de Rihanna e A$AP Rocky já nasceu no topo da lista dos bebês mais ricos entre as celebridades. Isso porque o fruto do relacionamento dos rappers terá direito à US$ 1,4 bilhões (cerca de R$ 6,8 bilhões), soma das fortunas somada dos artistas, de acordo com o Daily Mail.

Dessa maneira, o bebê, que ainda não teve o seu nome revelado, muito menos fotos, desbancou o herdeiro de Kylie Jenner e Travis Scott na lista dos recém-nascidos mais ricos do mundo dos famosos. Ainda segundo o portal britânico, o filho da socialite e do cantor teria US$ 935 milhões (cerca de R$ 4,5 bilhões).