Governo do Acre abre processo de licitação de pregão presencial para o Iapen

O edital de licitação do Governo do Acre para pregão presencial pelo Sistema de Registro de Preços, nº 067/2022, do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen) deve estar disponível a partir de 11 de maio de 2022. O edital tem como objeto a aquisição de material de consumo para atender as necessidades das unidades prisionais do Estado do Acre. Conforme condições, quantidades, exigências e estimativas estabelecidas neste termo do Iapen, a ser entregue na cidade de Rio Branco (AC).

Data da Abertura: 23/05/2022 às 08h30, conforme preâmbulo no Edital.

Confira mais no site do Governo do Acre, na aba de licitações.