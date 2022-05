Homem é preso por tráfico de drogas em Rio Branco

Na manhã da última terça-feira, 10, a Polícia Civil prendeu S.I.R.S, vulgo “magrinho”, 27 anos, pelo cometimento do crime de tráfico de Drogas.

A prisão foi efetuada pela equipe do Núcleo de Capturas da Polícia Civil (NECAP) na Avenida Nações Unidas.

O autor é acusado de, no dia 19 de fevereiro de 2020, guardar e comercializar no interior de sua residência farto produto de material entorpecentes, de variedade e espécie diferentes tais como 02 (dois) pacotes de Skank, 59( cinquenta e nove) adesivos de LSD, algum cumpridos de ectasy, 01 (um ) frasco em plástico contendo LSD em líquido além de balança de precisão, aparelhos celulares e Nootbook.

S.I.R.S, vulgo “Magrinho”, juntamente com outros comparsas, tinham alugado uma residência de dois andares, na Região do Calafate, pertencente a um criminoso conhecido como Navarrete Peruano, e lá faziam a guarda e o comércio de drogas sintéticas que também eram vendidas em festas e baladas na capital Rio Branco.

O mandado de prisão foi expedido pela 1°Vara Criminal e cumprido após investigadores do Necap terem localizado e capturado o autor, nas medicações do bairro Bosque, que após as formalidades legais, foi conduzido e apresentado a Delegacia de Flagrante (DEFLA) para os procedimentos cabíveis.