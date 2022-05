Homem é vítima de acidente de derrubada na zona rural de Sena Madureira

O trabalhador rural identificado até o presente momento como Marcos Antônio foi vítima de um acidente de derrubada nesta segunda-feira (2). Segundo consta, o mesmo ficou com um braço quebrado, além de ferimentos na testa.

O incidente ocorreu no ramal do 25, região do Cassirian, BR-364 sentido Sena a Rio Branco. De acordo com informações, Marcos Antônio teria feito um corte na árvore e a mesma ficou presa em alguns galhos. Em ato contínuo, a vítima foi amolar o motosserra e acabou sendo pego de surpresa.

Socorrido, o trabalhador foi trazido para o Pronto Socorro do Hospital João Cancio Fernandes e conseguiu sobreviver.