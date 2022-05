Jesus Sérgio aprova requerimento para ministro esclarecer sucessivos aumentos dos combustíveis

A Comissão de Minas e Energia aprovou nesta quarta-feira (18), o requerimento de autoria do deputado Jesus Sérgio (PDT), que solicita uma audiência pública com a presença do novo ministro de Minas e Energia, Adolfo Sachsida, para prestar esclarecimentos sobre a política de preço da Petrobras que resulta do aumento da gasolina e no gás de cozinha.

Além disso, o requerimento do parlamentar também insere na discussão a construção de gasoduto e os programas Mais Luz para a Amazônia e Luz para Todos.

“Precisamos saber o que o Ministério de Minas e Energia pode fazer para impedir esses sucessivos aumentos no preço da gasolina e do gás de cozinha. A população anda pagando um preço muito alto nos combustíveis, por isso, precisamos de uma posição mais eficaz do governo”, afirmou Jesus Sérgio.

O presidente da Comissão, deputado Fábio Schiochet, afirmou que em breve o ministro Adolfo Sachsida, estará na Câmara para se reunir com os parlamentares.