MS: Homem arranca couro cabeludo de esposa com facão na frente dos filhos

Uma mulher teve uma parte do couro cabeludo arrancada com um facão pelo marido no sábado (21), em Campo Grande (MS). De acordo com a vítima, ela está em processo de separação há três meses, porém o homem não aceitava. As informações são do G1.

Conforme a Polícia Militar, a corporação foi acionada pela equipe médica da Santa Casa da cidade, onde a mulher deu entrada após a agressão. Em um primeiro momento, a vítima alegou que teria sido assaltada. No entanto, após conversa com os policiais, a mulher afirmou ter sido vítima de violência doméstica.

Aos agentes, ela contou que durante a madrugada o marido chegou na residência, pegou um facão e partiu para cima dela. “Ele comentou: ‘se não fosse dele não seria de mais ninguém’”, comentou a vítima em depoimento.

Segundo a unidade de saúde, a mulher perdeu 10 mm da calota craniana. Ela também está com vários hematomas no braço, cotovelo e nas coxas. Após ouvirem a vítima, os policiais foram até a casa da mulher e encontraram os três filhos dela, sendo cuidados pela mais velha, de apenas 9 anos.

A menina disse aos agentes que ela e os irmãos viram o pai agredindo a mãe, que fugiu após as agressões. O caso segue em investigação pela Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) e o homem está sendo procurado.