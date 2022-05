Mulher se confunde e leva moto errada ao sair de estabelecimento comercial no centro de Cruzeiro do Sul

Um inusitado episódio foi registrado por volta de 13h do último sábado (14) no centro de Cruzeiro do Sul. Gravações de câmera de segurança mostram uma mulher saindo de um estabelecimento comercial e dando partida numa motocicleta alheia. Nas imagens é possível ver o exato momento em que ela sai com a moto, que estava estacionada do lado de fora da loja. A acusação de roubo viralizou nas redes sociais junto ao registro da câmera de segurança, que foi amplamente divulgado.

A Redação Juruá Online conseguiu falar com Nayane Brito, que esclareceu a situação e disse ter realmente se confundido e dado partida na moto que, segundo ela, era muito parecida com a que ela tinha emprestado de um amigo. “Eu jamais pensava que a chave da moto do meu amigo ia dar em outra moto e no caso foi o que aconteceu comigo. Ao chegar ali no começo da ponte que fui perceber que era outra moto e deixei ali mesmo na frente de outra loja”, explicou Nayane, que após isso retornou ao local e saiu com a motocicleta correta, também de cor vermelha.

Nayane ainda falou que estava preocupada com as preparações de seu aniversário, e como não tinha muita familiaridade com a motocicleta de seu amigo, cometeu o engano e deixou o veículo a poucos metros de onde o havia tirado. “Eu sei o quanto a pessoa rala para conseguir as coisas e eu peço desculpas ao dono dessa moto pelo engano. Ao chegar em casa eu contei para minha irmã e ela ligou para a Polícia contando toda a história”, relata.

Ambos veículos foram localizados e se encontram com seus respectivos proprietários.