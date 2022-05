Peaky Blinders: Polícia Federal deflagra operação contra o tráfico de drogas no Alto Acre

A Polícia Federal deflagrou na manhã desta terça-feira (24) a operação Peaky Blinders, visando o combate ao tráfico de drogas na região de Brasileia. Na ação 10 policiais federais cumpriram 02 (dois) mandados de prisão e 05 (cinco) de busca e apreensão nas residências dos alvos da investigação.

Os envolvidos poderão responder pelos crimes de tráfico internacional de drogas, art. 33 c/c art.40, I e associação para o tráfico de drogas, art. 35, da Lei de Drogas (Lei 11.343/2006), sem prejuízo de outros delitos eventualmente constatados no curso da investigação.

O nome da operação faz referência à série de televisão que fala sobre uma notória gangue da Inglaterra de 1919, liderada por um criminoso disposto a subir na vida a qualquer preço.

“Reforçamos que a atual pandemia não afetou as ações da instituição nos crimes de sua atribuição e que as diligências policiais foram cumpridas em total observância às normas sanitárias de prevenção ao COVID-19, sobretudo o uso de equipamentos de proteção individual para resguardar a saúde dos policiais e dos investigados”, diz a assessoria do órgão.