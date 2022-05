Policial civil realiza prisão de motorista com amigos após causar acidente com ciclista em Xapuri e fugir do local

Um acidente ocorrido na tarde desta quinta-feira, dia 19, na cidade de Xapuri, resultou na detenção de três pessoas que estavam em um veiculo no centro da cidade, Rua Coronel Brandão esquina com a Coelho filho, quando o carro de cor vermelha bateu em uma bicicleta jogando a mulher no chão.

Em seguida, o veículo teria saído em disparada do local sem prestar socorro à vítima. Foi quando o policial civil Eurico Feitosa, passava no local e foi avisado do ocorrido por terceiros, que foi atrás do veículo.

Cerca de dois quilômetros do local, imagens de segurança mostra a abordagem ao carro vermelho, que tinha três pessoas dentro, em visível estado de embriagues alcoólica sendo constatado pelo policial, que deu voz de prisão e os conduziu à delegacia.

A condução dos envolvidos contou com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar. O caso está nas mãos do delegado titular do município, que após ouvir as partes, conduzirá o caso ao judiciário local.

Em seguida, o veículo teria saído em disparada do local sem prestar socorro à vítima. Foi quando o policial civil Eurico Feitosa, passava no local e foi avisado do ocorrido por terceiros, que foi atrás do veículo.

Cerca de dois quilômetros do local, imagens de segurança mostra a abordagem ao carro vermelho, que tinha três pessoas dentro, em visível estado de embriagues alcoólica sendo constatado pelo policial, que deu voz de prisão e os conduziu à delegacia.

A condução dos envolvidos contou com o apoio de uma guarnição da Polícia Militar. O caso está nas mãos do delegado titular do município, que após ouvir as partes, conduzirá o caso ao judiciário local.