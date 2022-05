Prefeitura de Porto Walter-AC anuncia Processo seletivo para profissional da área da Educação

No estado do Acre, a Prefeitura de Porto Walter anuncia a realização de um novo Processo Seletivo, que tem por objetivo a formação de cadastro reserva para os cargos de Auxiliar de Serviços Gerais e Merendeira para atuarem nas escolas das zonas urbana e rural do município.

Para concorrer a oportunidade ofertada, é necessário que o candidato possua nível fundamental. Ao ser contratado, o profissional deve exercer funções em jornadas de 40 horas semanais, referente a remuneração mensal no valor de R$ 1.212,00.

Inscrição

As inscrições terão início no dia 2 de abril de 2022 e término no dia 5 de maio de 2022, somente presencial na Secretaria Municipal de Educação, no período das 8h às 11h e das 13h às 17h. Não será cobrado taxa de inscrição aos candidatos.

Como forma de classificação, os candidatos serão avaliados mediante aplicação de análise de títulos, com base nos critérios especificados no documento de seleção.

Vigência

O concurso terá validade de um ano, a contar da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério exclusivo da Administração Municipal.

