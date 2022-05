Prepare-se! 181 concursos e seleções abertos com salário de até R$ 32 mil

Estão abertos 181 concursos públicos e processos seletivos em todo o Brasil, totalizando mais de 21 mil oportunidades efetivas e temporárias. Além das vagas iniciais, há previsão de preenchimento de cadastro de reserva.

Os candidatos podem se inscrever em seleções de câmaras, prefeituras, tribunais, governos estaduais, entre outras.

Os salários podem chegar a R$ 32.004. A remuneração é paga para o cargo de juiz do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, que abrange os Estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. Os interessados têm até o dia 20 de junho para garantir a participação no certame.

No Espírito Santo, a Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) anunciaram a contratação de professores, enquanto que as prefeituras de Fundão, Guarapari, Venda Nova do Imigrante e Marechal Floriano têm vagas para diversos cargos.

