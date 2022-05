Na BR-364, no km 135, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) avistou um veículo sem o pneu dianteiro direito, abordou o condutor do carro, que se recusou a realizar o teste de alcoolemia (bafômetro).

Com sintomas de embriaguez, o condutor desconhecia o estado do carro, sem saber o que houve com a roda. O condutor foi preso por embriaguez ao volante e o carro foi levado para o pátio do Detran – AC.