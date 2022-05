Primeiro Conrado lamenta morte de Aleksandro: “Sem último abraço”

O cantor Conrado Bueno, primeiro parceiro de Aleksandro, lamentou a morte do sertanejo, uma das vítimas de um acidente de ônibus ocorrido nesse sábado (7/5), em São Paulo. Ele integrou a dupla de 2003 a 2019, quando decidiu seguir carreira solo e foi substituído por João Vitor Moreira Sales, que adotou o Conrado.

“É com muita tristeza que eu gravo esse vídeo. Um abraço, meus sentimentos a todos os fãs, a toda a família e a todos os amigos do Aleksandro, com quem eu fiz dupla durante 15 anos da minha vida. Nós começamos esse sonho, essa carreira. Minha ficha ainda não caiu”, disse Conrado, emocionado, em uma sequência nos Stories.

O ex-parceiro de Aleksandro alterou a foto de perfil para uma imagem preta com a inscrição “luto” e publicou a capa de um dos primeiros álbuns da dupla.

“Foram 15 anos compartilhando sucessos, alegrias e incertezas. Se foi sem um abraço, sem uma conversa. Você deixa lembranças de uma história! Recordo agora da nossa jornada, os desafios que percorremos nesse tempo. Foi muito bom fazer essa travessia com você! Vão ficar na memória e no coração os momentos que tivemos! Obrigado por me acompanhar nessa trajetória! Uma pena partir tão rápido, sem tempo para eu te dar o último abraço! Vou estar aqui, rezando por você! Que Deus conforte toda a família… Fique aqui meus sentimentos e minha gratidão por tudo! Que Deus te receba de braços abertos!”, escreveu.

Com 19 anos de carreira, Conrado e Aleksandro lançaram cinco álbuns e emplacaram sucessos, como Só Se For Gelada, Halls Preto, Certos Detalhes (com Luan Santana), Bão com Força, Põe no 120 e Camionete Inteira.

Em abril, lançaram o single Efeito Borboleta. A dupla acumula 528 mil ouvintes mensais no Spotify e 595 mil inscritos no YouTube, em canal com mais de 285 milhões de visualizações.