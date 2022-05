Rio Branco está entre as capitais que registraram mais frio na quinta-feira, diz levantamento

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou quais foram as capitais brasileiras mais frias do Brasil nesta quinta-feira (19).

O ranking de 14 cidades aponta Rio Branco como a 14ª com as maiores quedas na temperatura, registrando mínima de 17°C.

Belo Horizonte ficou no topo, com 4,4°C.

A capital do Acre ainda ficou mais fria que Porto Velho (18°C), no Estado vizinho.

Veja o ranking das capitais com as menores temperaturas nesta quinta-feira:

Belo Horizonte: 4,4ºC

Brasília: 4,9ºC

Goiânia: 5,6ºC

Curitiba: 6,6ºC

São Paulo: 7,1ºC

Campo Grande: 7,1ºC

Cuiabá: 10,2ºC

Porto Alegre: 11,2ºC

Rio de Janeiro: 11,5ºC

Vitória: 11,6ºC

Florianópolis: 15,6ºC

Palmas: 16ºC (dado do aeroporto repassado pelo Inmet)

Rio Branco: 17ºC (dado do aeroporto repassado pelo Inmet)

Porto Velho: 18ºC (dado do aeroporto repassado pelo Inmet)