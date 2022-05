Roberto Duarte destaca a importância das mulheres na advocacia Acreana

O deputado estadual e advogado, Roberto Duarte, parabenizou neste domingo, 15, as advogadas acreanas pelo seu dia.

A comemoração no dia 15 de maio é fruto da Lei nº 3.893, de autoria do deputado, que institui o Dia da Mulher Advogada no Acre.

“Hoje é dia de comemorar as conquistas dessas mulheres, mas destaco também a importância de lutar pela conscientização e valorização da advocacia feminina. Parabenizo todas as colegas de profissão, deixo registrado meu carinho e admiração”, salientou.

O parlamentar também citou a importância da advocacia feminina para o estado do Acre.

“Todos os dias essas mulheres, com garra e excelência, advogam causas em prol da justiça, do estado de direito e em nome da pacificação social, solucionando problemas e assim contribuindo de modo brilhante na atividade da advocacia no nosso estado do Acre. Devemos valorizá-las”, afirmou o deputado.

A escolha da data de 15 de maio como Dia da Mulher Advogada do estado do Acre, homenageia a Dra. Maria Rozeli Fernandes Gomes da Mata, primeira mulher advogada inscrita na OAB/AC, sob o número 52, em 15 de maio de 1967.