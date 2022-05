Roberto Duarte garante emenda de 150 mil para fortalecer a segurança do Juruá

Apoiar a área da Segurança Pública é uma das prioridades do mandato do deputado Roberto Duarte. Nesta quinta-feira,12, o deputado visitou o comando da Polícia Militar de Cruzeiro do Sul e garantiu emenda de 150 mil, que serão investidos principalmente na aquisição de equipamentos para fortalecer o policiamento da regional do Juruá.

Na ocasião, o deputado foi recebido pelo TC Edivan Rogério, que apresentou os trabalhos realizados pelo comando do batalhão na região do Juruá.

“A segurança pública sempre foi uma das prioridades do nosso mandato. A nossa honrosa PMAC precisa cada vez mais ser fortalecida e apoiada pelo poder público e pela população do Acre, pelo difícil enfrentamento diário a criminalidade. Com essa emenda, tenho certeza que vamos ajudar e fortalecer o comando da PMAC no combate à criminalidade. Quem ganha com isso é a população de Cruzeiro do Sul e de todo Juruá”, afirmou Roberto Duarte.