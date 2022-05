São Paulo vence o Santos e pula para a quinta posição no Brasileirão

O São Paulo começou melhor a partida. Apoiado por sua torcida, o Tricolor partiu para cima do Santos e não demorou a marcar. Patrick colocou a bola na cabeça de Calleri, que não perdoou e abriu o placar do Morumbi, aos nove minutos.

O jogo seguiu com poucas chances claras de gol. O Santos tentava criar e o São Paulo acabou deixando o ritmo cair e a partida perdeu em intensidade. Mas quando parecia que o duelo iria para o intervalo com a vantagem do Tricolor, o Santos empatou o jogo, com Marcos Leonardo completando jogada de Léo Baptistão.

Pênalti e vitória

O jogo voltou para o segundo tempo com o São Paulo pressionando e quase marcando o segundo, mas parando em boas defesas de João Paulo. A partida seguiu com os donos da casa tentando aumentar a vantagem e o Santos se segurando.

Mas aos 34 minutos, não teve jeito. Luciano cobrou pênalti assinalado com a ajuda do VAR após toque na mão da zaga do Peixe dentro da área e marcou o segundo. O Santos ainda tentou o empate na base do abafa, mas o São Paulo manteve a importante vitória sobre o rival.

Os três pontos levaram o Tricolor paulista à quinta colocação com sete pontos, mesma pontuação do Santos, mas atrás nos critérios de desempate. Na próxima rodada, o time de Rogério Ceni visita o Fortaleza e o Peixe recebe o Cuiabá.