Sena: Homem que tentou matar a filha em 2021 é condenado a 11 anos de prisão por outro crime

A justiça de Sena Madureira promoveu nesta semana mais um julgamento do ano 2022. Dessa vez, sentou-se no banco dos réus o nacional Lucas Tavares da Silva, acusado na prática de uma tentativa de assassinato. Ao final dos debates, ele foi condenado a 11 anos de prisão que devem ser cumpridos inicialmente em regime fechado.

De acordo com os autos do processo, no dia 15 de dezembro de 2019, por volta das 7 horas, Lucas tentou contra a vida de Tercivânio de Souza Miranda, não obtendo êxito por circunstâncias alheias à sua vontade. Na ocasião, a vítima foi ferida por uma arma branca.

O julgamento foi presidido pelo juiz Fábio Farias, tendo também a atuação do Ministério Público, por meio do promotor Luiz Henrique e da defesa do réu.

Além desse crime, Lucas Tavares responde a outro processo na justiça. Em outubro de 2021, o mesmo praticou agressão física contra sua esposa e tentou contra a vida de sua própria filha – uma criança de apenas um mês de vida que também ficou com vários machucados no corpo. A ocorrência se deu no beco da Feira Velha.