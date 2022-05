Sertanejo e paisagem: o que faz Pantanal ser a novela do momento

Em meados dos anos 80, a TV Globo colocou uma inusitada ideia de Benedito Ruy Barbosa em pré-produção para se tornar uma telenovela. Amor Pantaneiro iria ocupar o horário das 18h para substituir Livre Para Voar. No entanto, devido às chuvas na região do pantanal, a produção teve de ser cancelada. Esquecida pela Globo, a TV Manchete apostou no roteiro e acertou em cheio. Pantanal se tornou uma das maiores produções do século, sendo líder absoluto de audiência. Em 2020, a emissora da família Marinho não cometeu o mesmo erro e comprou os direitos da novela para produção de um remake. Lançada no início deste ano, a produção, mais uma vez, se tornou a novela do momento. Mas o que faz uma produção com origem nos anos 80 dominar a televisão em pleno século 21? A coluna LeoDias reuniu algumas dessas razões e te conta agora.

Temática atual e cultura sertaneja

Nunca a humanidade discutiu tanto a importância do meio ambiente como atualmente. Mas além de abraçar esse tema, a novela aborda com maestria o homem do campo e a cultura sertaneja. Aliando essas duas importantes temáticas, a produção consegue se manter atual e agradar diferentes públicos.

Memória afetiva bem preservada