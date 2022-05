Os bancos Nubank e Caixa Econômica Federal estão apresentando problemas com transferências via Pix nesta sexta-feira (20).

O site Downdetector registrou um pico das reclamações nos dois bancos a partir das 17h.

A situação dos bancos rendeu diversas reclamações de usuários no Twitter, principalmente com as transferências via Pix entre as duas instituições, com relatos da transação demorando até 1 hora para ser realizada.