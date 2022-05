Thor Dantas divulga hipóteses preliminares sobre a nova hepatite grave entre crianças

Em um vídeo publicado neste sábado (28), o médico infectologista e hepatologista Thor Dantas divulga hipóteses preliminares de estudos que investigam o que tem ocasionado a nova hepatite grave entre crianças.

Segundo o médico, não se sabe exatamente a causa, mas parece ter um número elevado ocorrendo e que hepatites de causa não identificada são relativamente comuns no dia a dia da prática da hepatologia.

“O número parece ter realmente aumentado, tem alguma coisa nova. A gente já sabe o que não é, mas já tem várias coisas eliminadas, não é hepatite A, B, C, D ou E, não parece ser uma causa tóxica e também não é a vacina contra Covid-19, as crianças acometidas não são vacinadas porque são muito pequenas, fora da idade vacinal”, explica Thor Dantas.

De acordo com Thor, a investigação prossegue, mas os primeiros estudos e investigações sugerem, mesmo que ainda preliminar, que seja uma manifestação tardia da Covid-19. “Indivíduos que pegaram Covid-19 fazem uma complicação inflamatória um pouco tardia, não na hora do covid, mas eles ficam como se fossem suscetíveis à um fenômeno que chamamos de autoimunidade, acaba sendo uma mudança no sistema imunológico, que talvez por algum gatilho, aí tem uma linha de investigação do adenovírus”, explica.

Segundo o médico, muitas das crianças testaram positivo para o adenovírus, um vírus comum que causa resfriado nas crianças, mas não causa hepatite e que, nas investigações, também não foi encontrado esse vírus no fígado dos casos, que sugere que o adenovírus não foi causador, aparentemente, direto.

“Ele estava presente nos pacientes que fizeram essa hepatite. Parece ser uma resposta inflamatória exacerbada, a uma infecção prévia por Covid-19, por pessoas suscetíveis a desenvolver condições inflamatórias. As crianças podem desenvolver uma síndrome inflamatória multissistêmica, uma coisa grave, que a gente já tinha conhecimento, durante a pandemia de covid a gente viu crianças fazendo. Parece ser uma manifestação parecida com a síndrome inflamatória multissistêmica que afeta o fígado e talvez desencadeada por um gatilho imunológico que pode ser o adenovírus. Essas são as principais hipóteses que estão aí no cenário das investigações, tudo muito preliminar”, explica o médico.

Thor Dantas afirma também que a ciência deve seguir observando de perto a nova hepatite grave entre crianças.

Veja vídeo: