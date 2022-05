Ufa! Tourão vence a primeira na Série D

Após cinco jogos sem vitórias, um deles pelo Campeonato Acreano, o Humaita, enfim, conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro da Série D. Neste domingo, no estádio Florestão, o Tourão derrotou o São Raimundo-RR por 2 a 1, pela quinta rodada do grupo 1. Daniego e Fernandinho marcaram os gols do triunfo. Ryan descontou para os visitantes.

Como fica

Com a primeira vitória na competição, o Humaitá soma quatro pontos e assume a sexta posição na tabela de classificação do grupo 1. Por outro lado, com o revés, o São Raimundo-RR deixa o G-4 e cai para a quinta posição com sete pontos.

Próximos jogos

Na próxima rodada, o Humaitá visita o Trem-AP. O duelo ocorre somente na próxima segunda-feira (23), às 20h15 (de Brasília), no estádio Zerão, em Macapá (AP). Já o São Raimundo-RR recebe, no sábado (21), o Porto Velho-RO, em jogo marcado para o estádio Canarinho, em Boa Vista (RR).

Resumo do jogo

O Humaitá começou a partida criando uma boa oportunidade de marcar, mas o atacante Aldair desperdiçou na cara do gol, aos 2 minutos.

Recuperado do susto, o Mundão tentou trocar passes, mas o campeão acreano continuava em cima na busca do primeiro gol e, aos 13 minutos, o zagueiro Edson derrubou Felipe na grande área. Daniego cobrou bem e abriu o placar para o Tourão.

Com dificuldade para chegar com perigo ao gol do Humaitá, o Mundão arriscou um bom chute com o lateral esquerdo Leandro Cabecinha, mas a bola passou sobre o gol de Felipe.

Com meia hora de partida, o Humaitá quase ampliou a vantagem com Aldair. Pisika concluiu, de bico, de dentro da área, mas o goleiro Soares salvou parcialmente e a bola sobrou nos pés do atacante Aldair que perdeu nova chance do gol. Cinco minutos depois, o lateral direito Maurício chutou cruzado, mas a bola foi pela linha de fundo, para o desespero do atacante Daniego que entrava livre.

Um gol para cada lado

Na volta dos vestiários, o São Raimundo-RR veio mais disposto na busca de igualar o marcador, mas o Tourão foi quem quase ampliou uma cobrança de falta de Felipe, porém, o goleiro Soares fez grande defesa, aos 3 minutos.

Melhor na partida, o Mundão quase deixou tudo igual aos 14 minutos. Jerinha surgiu na pequena área após cruzamento e desviou para o gol, mas o goleiro Felipe Leineker fez ótima defesa.

Numa jogada rápida pelo lado esquerdo do ataque, o Humaitá ampliou a vantagem aos 24 minutos. Daniego fez ótima jogada e fez o passe para Fernandinho. O atleta, que acabara de entrar na vaga de Felipe, mandou para a rede.

Mesmo com o placar adverso, os visitantes não desistiram do jogo e, numa bola parada de Ryan, o hexacampeão roraimense descontou, aos 36 minutos.

O gol deixou o jogo aberto e o Mundão tentou uma pressão final, mas o Humaitá suportou as investidas e conseguiu a primeira vitória na competição.