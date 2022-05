Vagas: ContilNet separa as melhores para Rio Branco nesta segunda-feira

O site Linkedin divulgou diversas vagas para algumas áreas na capital, sendo estas: assistente de loja, técnico em edificações, instrutor de aprendizagem, promotor alimentar e vendedor.

Para se inscrever, o candidato precisa ter uma conta no site. O cadastro, por sua vez, pode ser feito através do link www.linkedin.com. Para se candidatar à vaga, basta selecionar a vaga e clicar em “candidatar-se”.

Confira as especificidades para cada vaga:

Assistente de loja: Ensino Médio completo; gostar de atendimento ao público; identificação com moda. Encantar os clientes no processo de vendas, atendendo e auxiliando sempre que necessário; atuar junto ao cliente no processo de finalização da compra e mais. Veja a vaga.

Técnico em edificações: Curso técnico em edificações; Possuir CREA; conhecimentos em AutoCad; possuir registro do CFT (Conselho Federal dos Técnicos Industriais); ter NR35; elaborar layouts arquitetônicos; coordenar cronogramas de obras,trabalho em equipe, demonstrar capacidade de negociação, demonstrar visão espacial e mais. Verifique a vaga.

Instrutor de aprendizagem: Superior completo em administração (com especialização em recursos humanos ou áreas educacionais), gestão comercial, agronegócio, gestão da produção, comunicação social, gestão de recursos humanos, serviço social, logística e/ou áreas de tecnologia; sólida experiência em condução de treinamentos. Forte identificação com a área de responsabilidade social e atuação com jovens e mais. Saiba mais sobre a vaga.

Promotor alimentar: Ensino Médio completo; conhecimento básico do uso de aplicativos via mobile; conhecimento básico em técnicas de merchandising; relacionamento interpessoal; comunicação; negociação; pró atividade; organização; realizar a reposição dos produtos; garantir espaço e posicionamento dos produtos de acordo com a regra de execução e mais. Verifique a vaga.

Vendedor: Capacidade de negociação; disciplina para cumprimento de rotina; habilidade numérica; facilidade de relacionamento interpessoal; disposição para trabalhos externos; desejável experiência em vendas. Formação: Ensino médio completo. Exigência: CNH categoria A definitiva. Veja a vaga.