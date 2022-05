Vagas da Semana! Confira as 9 mil vagas de concursos com inscrições abertas

Diversas vagas de concursos públicos estão abertas nesta semana! Os certames contemplam mais de 9.570 mil vagas, além de formação de cadastro reserva. São oportunidades para todos os níveis de escolaridade Confira todas as oportunidades abaixo:

Cartório do Tocantins

O Cartório TO publicou o edital de um novo concurso público. Ao todo, são oferecidas 51 vagas em serventia na modalidade provimento e remoção. Os interessados poderão realizar as inscrições entre os dias 16 de maio a 17 de junho. Saiba mais!

Polícia Civil da Bahia

A Polícia Civil do Estado da Bahia (PC BA) publicou edital com a oferta de 1.000 vagas imediatas para diversos cargos que exigem nível superior de formação. A remuneração pode chegar a R$ 13.032,44. Para se inscrever, os interessados devem se inscrever no portal do IBFC, banca organizadora do certame, das 10h do dia 9 de maio até às 23h do dia 7 de junho. Saiba mais!

Cremero

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia publicou o edital do novo concurso Cremero 2022, com a oferta de 50 vagas. As oportunidades estão distribuídas por cargos dos níveis médio e superior. A remuneração chega a R$4.620,09, para uma jornada de 40 horas semanais. Os interessados podem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix . O prazo para realizar o cadastro vai até as 23h59 do dia 6 de junho. Saiba mais!

Perícia Oficial AL

A Perícia Oficial do Estado de Alagoas divulgou o edital do seu novo concurso público com remunerações de até R$9.646,81. Ao todo, a seleção conta com 242 vagas. Os interessados tem até as 18h do dia 24 de junho para se inscrever. Saiba mais!

Bombeiros do Amapá

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá divulgou seu novo edital ofertando 1500 vagas para formação de cadastro de reserva, relativa ao cargo de soldado do quadro de praças combatentes, cuja remuneração varia entre R$ 2.827 e R$ 5.513,18. Os interessados terão das 10 horas de 9 de maio às 14 horas de 10 de junho para se inscreverem. Saiba mais!

Câmara de Pires do Rio

A Câmara Municipal de Pires do Rio, em Goiás, tornou público o edital para provimento de 40 vagas abrangendo todos os graus de escolaridade. A remuneração inicial oferecida chega a R $2.500. As incrições serão realizadas por meio do site da banca até o dia 20 de junho. Saiba mais!

PM Amapá

O governo do Amapá oferta 2.500 vagas para formação de cadastro reserva para o cargo de soldado da Polícia Militar do Estado do Amapá. A remuneração inicial chega a R$ 5.313,18. O período de incrisões será iniciado no dia 2 de maio a partir das 10 horas com encerramento às 14h do dia 03 de junho. Saiba mais!

CBM Amapá

O Corpo de Bombeiros Militar do Amapá também oferta 1500 vagas destinadas para formação de cadastro de reserva, relativa ao cargo de soldado do quadro de praças combatentes (QPCBM), cuja a remuneração varia entre R$ 2.827 e R$ 5.513,18, 2ª e 1ª classe respectivamente.

Os interessados terão das 10 horas de 9 de maio às 14 horas de 10 de junho (horário de Brasília), para se inscreverem no certame e o valor da taxa é de R$ 100. Veja aqui mais informações!

CORE-MA

O Conselho Regional dos Representantes Comerciais do Maranhão (CORE-MA) tornou público o edital para a seleção de advogado, auxiliar administrativo e fiscal. O documento assegura a disposição de 17 vagas, majoritariamente para formação de cadastro reserva. O período para se inscrever já foi inicializado e o prazo vai até o dia 12 de junho. Saiba mais!

Adasa

A Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (ADASA) divulgou a retomada do concurso público para o provimento de 75 vagas, com salário inicial de R$ 4.300, também para 40 horas de trabalho semanal. As inscrições ficam abertas entre 31 de maio a 17 de junho. Saiba mais!

CRP-CE

O Conselho Regional de Psicologia do Ceará (CRP CE) publicou o edital de abertura do concurso público com 200 vagas em cargos de nível médio e superior, mais formação de cadastro de reserva do quadro de pessoal. A remuneração base inicial varia entre R$ 1.578,11 e R$ 2.160,99. O período de inscrição segue aberto até 6 de junho. Saiba mais!

Médicos Campinas (SP)

A Prefeitura Municipal de Campinas, em São Paulo, lançou na sexta-feira (29/4) o edital de abertura para provimentos de cargos públicos efetivos de médicos. São 70 vagas distribuídas em 19 especialidades médicas. As inscrições vão até 13 de junho. Saiba mais!

SAP SC

A Secretaria de Estado da Administração Prisional e Socioeducativa do Estado de Santa Catarina (SAP SC) divulgou um novo edital com mais de mil vagas temporárias, em cargos dos níveis médio, técnico e superior. Os ganhos podem chegar a R$ 5.331,60, para jornadas que variam 10h, 20h, 30h ou 40h, dependendo do cargo escolhido. Os interessados podem se inscrever até o dia 30 de maio. Saiba mais!

MP PA

O Ministério Público do Estado do Pará (MPPA) divulgou o edital do seu novo concurso com a oferta de 169 vagas para carreiras dos níveis médio e superior mais a formação de cadastro reserva. Os salários iniciais podem chegar a R$ 3,5 mil. As inscrições vão até 23 de junho. Saiba mais!

PC AL (delegados)

A Polícia Civil do estado de Alagoas publicou o edital do concurso PC AL para o cargo de delegado. Ao todo, o certame oferta 80 vagas. Os aprovados terão ganhos iniciais de R$ 20.665,50, para uma jornada de 40 horas. A carreira exige formação em Direito. O período de inscrição vão até o dia 24 de junho. Saiba mais!

Exército

O Exército Brasileiro divulgou dois editais de concursos públicos para o Curso de Formação de Oficiais. As 165 vagas são para a área da saúde, capelão e áreas complementares. Os interessados em uma das vagas poderão se inscrever das 10h do dia 14 de junho. Saiba mais!

IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou mais um edital complementar, com a oferta de 220 vagas. O novo edital busca preencher vagas não ocupadas no último concurso IBGE para o Censo 2022. Conforme o edital complementar, do total de vagas, 56 serão destinadas para o cargo de agente censitário municipal e 164 para o cargo de agente censitário supervisor, ambos de nível médio. As inscrições vão até o dia 1º de junho Saiba mais!

SEEDF

A Secretaria de Educação do DF vai realizar um processo seletivo simplificado complementar destinado a selecionar candidatos a professores substitutos temporários. A seleção ocorrerá mediante avaliação de títulos e experiência profissional. O candidato deverá indicar as titulações e o tempo de experiência no site da banca, a partir das 10h do dia 6 de junho de 2022 até as 23h59 do dia 12 de junho de 2022, mediante o preenchimento de um formulário. Saiba mais!

Emater-GO

A Agência Goiana de Assistência Técnica, Extensão Rural e Pesquisa Agropecuária do estado de Goiás (EMATER GO) lançou edital de abertura de uma nova seleção. Ela consiste em um Processo Seletivo Simplificado em que oferta 120 vagas para contrato temporário de técnicos agrícolas. Os interessados podem se inscrever até o dia 29 de junho. Saiba mais!

Marinha

A Marinha Mercante abriu inscrições para o processo seletivo de admissão às escolas de formação de oficiais. O processo seletivo busca selecionar candidatos para o preenchimento de 263 vagas, sendo 144 vagas. O período de inscrições vai do dia 1º a 15 de junho de 2022. Saiba mais!

IME

O Instituto Militar de Engenharia publicou dois editais para quem deseja se graduar como engenheiro militar da ativa ou da reserva. Ao todo, os dois documentos oferecem 92 vagas de nível médio. Os interessados em ingressar na carreira militar poderão se inscrever no período entre 1º de junho a 11 de julho. Saiba mais!

Engenheiros Militares

O Comando do Exército divulgou a abertura das inscrições para o concurso de admissão ao curso de formação de oficiais da ativa (CA/CFrm) do quadro de Engenheiros Militares. Ao todo, serão 19 vagas destinadas às áreas de engenharia. Após o curso a remuneração pode chegar a R$ 8.245,00. Saiba mais!

CRMV-DF

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Distrito (CRMV-DF) abriu um novo concurso público com 26 chances imediatas para agentes administrativos e agentes de fiscalização, além de formação de cadastro de reserva. Os interessados em participar do concurso podem realizar a inscrição a partir desta quarta-feira (18/5) até 6 de julho. Saiba mais!

AFL-EL e a DRF-SAN

A Alfândega da Receita Federal do Brasil de Belém (ALF/BEL) e a Delegacia da Receita Federal do Brasil em Santarém (DRF/SAN) lançaram de maneira conjunta o edital para uma nova seleção. As inscrições estarão abertas a partir do dia 26 de maio e encerradas em 15 de julho. Saiba mais!

Prefeitura de Montes Claros

A Prefeitura de Montes Claros de Goiás, intermediada pela Secretaria de Administração e Planejamento lançam edital de abertura do novo Processo Seletivo Simplificado. Ele oferta 117 vagas dsitribuídas em 10 cargos que exigem níveis fundamental incompleto, médio e superior à contratação de profissionais, em caráter temporário. A remuneração mensal varia de R$ 1.350,00 a R $2.884,22, a depender do cargo. As inscrições estarão abertas a partir do dia 30 de maio até o dia 15 de junho na sede da Administração Municipal das 08h até 11h e das 13h até as 17h de forma gratuita. Saiba mais!

TRF4

O Tribunal Regional Federal da 4ª Região publicou um novo edital de concurso público para o cargo de juiz federal substituto. A remuneração inicial para a carreira é de R$ 32.004,65 (trinta e dois mil, quatro reais e sessenta e cinco centavos). Do quantitativo de vagas, 15 contemplam a ampla concorrência, 4 são para autodeclarados negras(os), pretas(os) ou pardas(os) e uma reservada para pessoa com deficiência. As inscrições poderão ser realizadas a partir das 13h do dia 20 de maio. Saiba mais!