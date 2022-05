Ximbinha não paga pensão à filha há anos e Joelma cogita prisão do ex

A coluna LeoDias descobriu que o guitarrista Ximbinha não vem pagando a pensão alimentícia de Yasmin Fontes, filha que teve com Joelma. Amigos próximos ao ex-casal afirmam que o músico pagou pouco e por pouco tempo este benefício a jovem, que hoje tem 17 anos, desde que ele e a cantora se separaram em 2015.

Sem arcar com os seus deveres de pai, a equipe jurídica de Joelma estuda a abertura de um processo por crime de abandono material contra o guitarrista e, assim, Ximbinha pode ser preso caso não pague os valores que deve à filha Yasmin. De acordo com o Código de Processo Civil, o prazo da prisão por pensão alimentícia é de 1 a 3 meses, a ser determinado pelo juiz responsável pelo processo, e posteriormente cumprido pelo réu, em regra, no regime fechado

Além de Yasmin Fontes, que atualmente é backing vocal de Joelma, a cantora é mãe de Natália, de 31 anos, fruto de um relacionamento com o motorista Luiz Alberto da Gama Sarraff, e Yago, de 25, com o advogado Robson Cristiano Leão Matos. Como Joelma e Ximbinha estavam juntos quando Luiz Alberto tinha apenas 2 anos de idade, ele considera o músico como seu pai.