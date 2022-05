Xuxa lida com diagnóstico de câncer e é flagrada em momento terrível após verdade

A famosa Rainha dos Baixinhos, Xuxa Meneghel, voltou a ficar entre os assuntos mais comentados do momento. Quem acompanha a loira nas redes sociais sabe que ela sempre acaba dando o que falar. No entanto, dessa vez, a contratada da Globo chamou atenção dos internautas ao ter uma situação para lá de complicada exposta, que deu o que falar na web.

Quem está por dentro do mundo das celebridades sabe que as coisas sempre ficam agitadas e muitos acabam comentando alguns erros durante a vida. E isso também aconteceu com loira há uns anos. Tida como uma das famosas que mais se preocupa com os outros, ela já menosprezou a aparência de um jornalista sem saber que ele tinha câncer.

Tudo aconteceu quando o jornalista Felipeh Campos disse que sua filha não poderia falar de política, pois na ocasião, a jovem sequer morava no Brasil. Na época, das eleições presidenciais (2018), o parceiro de Sonia Abrão estava fazendo quimioterapia contra o câncer no testículo e teve sua aparência zoada por Xuxa.

Um tempo após essa polêmica, o omunicador foi ao Programa Raul Gil no SBT, ele falou da atitude da apresentadora da Globo. Para quem não sabe, a contratada detonou ele falando de sua aparência.

“Gente acabei de vê um vídeo de um cara esquisito, com uma sobrancelha esquisita, com uma cara esquisita, falando coisas esquisitas da minha filha e da Bruna Marquezine. Quem é esse cara mesmo? Que quer aparecer, hein?”, disse ela. Pouco tempo depois, Felipeh Campos se manifestou.

“A sobrancelha cai, viu gente? Porque a gente passa por uma quimioterapia, por um tratamento horroroso, não é brincadeira. Ela quis me atacar justamente nessa questão física, mexer com a minha autoestima. Mas só que essa autoestima não é só minha. Essa autoestima é de um país inteiro, de um mundo que sofre com isso”.