Acre foi o único estado brasileiro que não registrou mortes por Covid-19 em maio

O Acre foi o único estado do Brasil a não registrar nenhuma morte pela Covid-19 no mês de maio. Em todo o país foram contabilizadas 3.176 mortes, sendo o mês em que o Brasil contabilizou o menor número mensal de mortes desde o início da pandemia do Coronavírus, em 2020.

A informação é do consórcio nacional de veículos de imprensa a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Apesar dos dados animadores, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) tem indicado uma tendência de crescimento dos casos de síndrome respiratória aguda grave (Srag), tanto em curto prazo, definido em relação a dados das últimas três semanas, como em longo prazo no estado.

A Srag abrange casos de síndrome gripal (SG) que evoluem com comprometimento da função respiratória que, na maioria dos casos, leva à hospitalização, sem outra causa específica.