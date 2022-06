Acreana Marina Silva define futuro político e anuncia pré-candidatura

Após especulações sobre ser vice na chapa de Fernando Haddad (PT) para o Governo de São Paulo, a ex-senadora acreana e ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, anunciou, nesta quarta-feira (29), seu futuro nas eleições de outubro deste ano.

Marina decidiu disputar o cargo de deputada federal pelo partido Rede Sustentabilidade de São Paulo.

“Considero que assim posso colaborar com o objetivo estratégico de mobilizar o Brasil para o grande desafio da reconstrução e construção de políticas públicas capazes de enfrentar o crescimento intolerável das desigualdades, recuperar a economia em bases sustentáveis e preparar o estado e o país para a urgente transição necessária para nos adaptarmos às mudanças climáticas”, justificou a acreana.

Ela relembrou sua trajetória de lutas que iniciou como seringueira no Acre, ao lado de Chico Mendes.

“Venho do movimento dos seringueiros que teve seu auge na década de 80 e também sua grande tragédia, com a morte de Chico Mendes e tantas outras pessoas assassinadas por suas lutas em defesa da floresta amazônica. É nessa identidade política que se inscreve meu compromisso com um país economicamente próspero, socialmente justo, politicamente democrático, culturalmente diverso e ambientalmente sustentável, única forma de dar curso aos legítimos anseios e aspirações dos jovens e perspectivas de futuro saudável a nossas crianças”, escreveu no comunicado divulgado em seu Facebook.

Marina não cita quem apoiará para presidente, mas ainda há expectativa que ela esteja no palanque de Lula, mesmo após anos de crise com o petista: “Por isso, coloco-me ao lado de quem vai à luta para superar o atual momento, propondo-me a contribuir para que São Paulo tenha uma representação no Congresso que seja compatível com sua potência em recursos sociais, científicos, humanos, tecnológicos e financeiros para avançarmos juntamente com gente de todos os estados, decidida a cumprir o papel instigante e desafiador de reconstruir nosso país”.

A pré-candidata se coloca ao lado de Marina Helou, que será pré-candidata a deputada estadual na chapa de Silva.

“Neste dia 02 de Julho, sábado, faremos o lançamento de nossas pré-candidaturas na cidade de São Paulo. Junte-se a mim, à companheira @marina.helou , pré-candidata a deputada estadual, e a todos os candidatos da Rede Sustentabilidade, para criarmos essa plataforma.”