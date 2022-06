Alan Rick se reúne com Ministro da Saúde e pede renovação de ciclos do Mais Médicos

O Deputado Federal Alan Rick (União Brasil-AC) esteve em audiência com o Ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, nesta terça-feira, 07, em Brasília, para solicitar a implantação de um Centro de Pesquisa e Laboratório da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), para diagnóstico e estudos das doenças infecciosas e parasitárias em Sena Madureira.

A região amazônica registra, anualmente, altos índices de contaminação e óbitos por doenças endêmicas, como a malária e dengue, por exemplo. “Sena Madureira está localizada no centro do Estado, com fácil acesso aos demais municípios. Um laboratório nessa região atenderá a regional do Purus, melhorando e agilizando a identificação dessas doenças. E o Centro de Pesquisa trará benefícios para todo o país, uma vez que possíveis descobertas e avanços feitos pela Fiocruz são aplicados em todo o Brasil”, enfatiza o deputado.

O Ministro informou que a equipe técnica está acompanhando essa solicitação e aguarda a definição do espaço, pela equipe do Hospital João Câncio Fernandes, para a implantação. “Depois disso, faremos análise da estrutura do local, porque tanto o laboratório quanto o Centro de Pesquisa precisam de condições específicas, que vão desde o prédio até a qualidade da água. Mas estamos juntos para levar benefícios reais para o Acre”, garantiu Queiroga.

O parlamentar também solicitou ao Ministro a renovação dos ciclos do Programa Mais Médicos. “As notícias são muito boas. Nos próximos dias, os ciclos 18° e 19° serão renovados por mais um ano, garantindo provimento médico aos municípios que mais precisam”, informou Alan Rick.

Outra boa notícia dada ao deputado pelo Ministro foi que o pagamento de suas emendas de custeio para as unidades de saúde do Estado foi antecipado e começará a ser feito a partir da semana que vem até o final do mês. “São recursos para os hospitais de Acrelândia, Sena Madureira e para unidades mistas de saúde”, finalizou Alan Rick.