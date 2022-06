Ana Beatriz Nogueira, após descobrir câncer, desabafa sobre doença mortal: “Sinto dor”

A atriz Ana Beatriz Nogueira revelou ter sofrido para realizar atividades físicas, desde que enfrentou uma cirurgia pra demover o câncer no pulmão. “Quando faço exercício de tronco, mexo diretamente na região operada e, por isso, sinto dor depois. É muito recente”, explica a artista.

Desse modo, Ana Beatriz Nogueira está há três meses longe do trabalho e começará a gravar Todas as Flores em julho, novela de João Emanuel Carneiro para o GloboPlay. Sendo assim, a atriz deu detalhes sobre como ocorreu o procedimento para remoção do tumor.

“Tiraram um pedaço do órgão, todo o lóbulo inferior esquerdo. O tumor era pequeno e estava encapsulado. Não tinha metástase. Os médicos falam que estou curada, mas, no caso de câncer, tem aquela história dos cinco anos. Tem que fazer exames a cada três meses no começo, depois vai espaçando. O tratamento é ficar de olho nisso e só”, disse em entrevista.

Apesar da recuperação não ser uma fase fácil, Ana Beatriz Nogueira encara a doença de forma positiva. “Tem um tempo para o corpo se ajambrar. Mas tudo isso é nada perto de tirar um tumor e dizer tchau, sem nem fazer quimio e radioterapia. O que importa é que estou perfeitamente saudável e apta para trabalhar, até segunda ordem. Lá vou eu”

Ana Beatriz Nogueira integra elenco de Todas as Flores

Contudo, falando sobre o novo trabalho da atriz, ela já adiantou algumas coisas sobre sua personagem.

“É uma empresária de sucesso, dona de uma grife masculina. O casamento, até o momento em que a novela passa a ser contada, vai bem. É um relacionamento de muitos anos. Não estão no auge da paixão, mas têm seus acertos. Ele tem um cargo importante na empresa. O texto dá a entender que ela o conheceu já sendo dona de tudo e que ele vinha da batalha da vida. E o filho é um rapaz amoroso, gente boa, que também trabalha com eles”, revela.