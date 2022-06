Argentina: deslizamento de terra em hotel deixa um morto e 3 feridos

Um deslizamento de terra provocado por fortes chuvas causou a morte de um homem e feriu três pessoas em um hotel de luxo na cidade San Carlos de Bariloche, Argentina. O caso aconteceu nessa segunda-feira (6/6) à noite.

O complexo hoteleiro é composto por dois prédios e vários chalés. As chuvas fizeram com que o terreno daquela área cedesse sobre os hotéis. Segundo o Ministério Público da província sul do Rio Negro, a avalanche causada pelo deslizamento chegou a carregar uma parede de carga do hotel, além de arrastar terra e outros materiais.

A vítima que veio a falecer era um turista uruguaio. Víctor González Giovanelli ficou preso em um dos quartos que foi invadido pela lama no momento do deslizamento. Os três feridos foram levados ao hospital e passam bem.

Em nota, o hotel afirmou que presta todo o suporte às vítimas e suas famílias.

“Neste momento, nossa prioridade é dar apoio às vítimas e suas famílias. Todos os hóspedes foram transferidos para o Hotel Pioneros e estão bem. Neste momento estamos em contato com as famílias da pessoa falecida, dos feridos e das pessoas que ainda são procuradas”.

Os bombeiros seguem com as buscas por desaparecidos, mas, até o momento, nenhuma outra pessoa foi encontrada.