Atleta cruzeirense irá lutar no maior evento de MMA da América Latina

Descoberto no projeto Campeões em Ação, o jovem Paulo Victor descobriu seu talento nas lutas e fez da sua paixão por essa arte marcial uma profissão. Hoje, ele decolou para mais uma disputa fora do estado do Acre.

Arquivo pessoal

“Experiência é a mesma, muita adrenalina. Só que agora a responsabilidade é maior. Vou estar lutando no maior evento da América Latina, o Jungle Fight, dia 19 de junho. Inclusive, quero convidar o público cruzeirense para assistir no Canal Combate. E vamos lá eu vou fazer meu trabalho, vitória já é certa. Vou botar pro chão e vou pegar”, diz Paulo Victor, confiante.

Com apenas 18 anos de idade, Paulo Victor já mostrou que tem um futuro promissor. Até hoje não conhece o caminho sombrio de uma derrota. O atleta destaca que lutar fora de casa tem a desvantagem de não ter uma torcida na plateia.

Arquivo pessoal

“A diferença de lutar em casa para lutar fora é porque a gente tem o público a favor. Lá tem um público contra, mas vai ser a mesma adrenalina. Meus ouvidos vão estar voltados para o meu professor Jacaré. Vamos fazer o trabalho bem feito e voltar com a vitória para o Vale do Juruá”, ressaltou Paulo Victor.

Os atletas encontram dificuldades em apoiadores para conseguir participar de lutas fora do estado. Paulo diz que hoje tem seus patrocinadores oficiais, mas que no começo foi difícil.

“A dificuldade hoje são os patrocinadores. Mas graças a Deus, tenho pessoas que me ajudam, que me apoiam, que incentivam o esporte no Vale do Juruá”.

O Jungle Fight Championship (JFC 108) ocorrerá às 16h (horário local), na Arena Amadeu Teixeira, em Manaus, e será transmitido por canais esportivos de televisão do Brasil.